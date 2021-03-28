https://news.day.az/world/1328775.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,93 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,93 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 151 человек, общее число жертв заболевания достигло 30 923.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 179 115, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 30 021 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 18 892 человека, общее число выздоровевших достигло 2 939 929.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре