В Панаме усилят ограничения на въезд из-за выявления в стране бразильского штамма COVID-19

Власти Панамы со следующей недели ужесточат ограничения на въезд в страну после обнаружения в республике бразильского штамма коронавируса.

Об этом в субботу заявил Минздрав Панамы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вариант P.1 SARS-CoV-2 был обнаружен в стране у инфицированного, прибывшего из Бразилии, - сообщается на странице ведомства в Twitter. - Мы временно приостанавливаем въезд в страну любого человека, который находился постоянно или транзитом в любой стране Южной Америки в течение последних 15 дней. Исключение составляют граждане Панамы, которые при въезде должны пройти тест на наличие COVID-19 и находиться в карантине". Обновленные ограничительные меры вступят в силу 31 марта.