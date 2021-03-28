Сирия ограничила поставки топлива из-за застрявшего в Суэцком канале судна
Министерство нефти Сирии решило ограничить поставки топлива из-за задержек сырья, вызванных судном Ever Given, застрявшим в Суэцком канале. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как пояснили в министерстве, пока что неизвестно, когда движение судов через канал восстановится. Чтобы обеспечить сирийцам базовые услуги, власти решили ввести нормы на некоторые нефтепродукты.
Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.
Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.
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