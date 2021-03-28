В США прокомментировали санкции Китая

Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц санкции из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. С таким утверждением выступил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне", - приводит его заявление пресс-служба Госдепартамента.

Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне", - полагает глава американской дипломатии.