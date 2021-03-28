Взрыв прогремел у церкви в Индонезии

У католической церкви в городе Макассар провинции Южный Сулавеси в Индонезии прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает издание The Jakarta Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации местных СМИ, когда произошел взрыв, верующие совершали воскресную службу внутри церкви. Отмечается, что в результате произошедшего были ранены люди и повреждено несколько машин.

Как сообщает портал detikNews, полиция предполагает, что взрыв устроил один террорист-смертник. Три или четыре человека получили ранения и на данный момент их доставили в больницу.

На данный момент полиция выясняет подробности произошедшего. Судя по видеозаписям с места происшествия, за несколько секунд до случившегося несколько человек шли по тротуару. После того, как мимо проехал белый автомобиль, раздался взрыв, сообщает detikNews.