На немецких подлодках нашли российские устройства

Немецкие военные подводные лодки оснащены навигаторами российского производителя. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, около 100 кораблей ВМФ Германии были оснащены с 2005 года навигационными системами российской компании "Транзас". Кроме того, система Transas Navi-Sailor 4000 установлена на современных подлодках U 35 и U 36, которые были введены в состав флота в 2015 и 2016 годах соответственно.

Уточняется, что шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту НАТО. Морской офицер на условиях анонимности признался изданию, что он и его коллеги обеспокоены тем, что данные могут быть перехвачены иностранными разведками.

Летом 2020 года Федеральная служба защиты конституции Германии предупреждала, что морские навигационные системы могут стать "векторами атаки для шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств". В частности, навигационные данные могут быть перехвачены и изменены противником, "в худшем случае вплоть до полной потери функциональности" корабля.

В 2018 году "Транзас" была выкуплена финской компанией Wartsila. Однако подразделение вооружений осталось у России, сейчас оно занимается разработкой боевых беспилотников.

Газета поинтересовалась в министерстве обороны ФРГ, не является ли подобная ситуация угрозой. В ответ военное ведомство заявило, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT- кибер- и крипто-средств".