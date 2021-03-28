Пекин накрыла песчаная буря

Власти китайской столицы в воскресенье объявили о введении повышенных мер безопасности в связи с сильной песчаной бурей, рано утром обрушившейся на город с северо-запада. Как говорится в распространенном уведомлении пекинской администрации, во избежание рисков в ближайшие часы гражданам следует "минимизировать время нахождения на улице", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным местной метеорологической службы, видимость на дорогах во многих районах города составляет менее 1 км, что заметно увеличивает опасность ДТП. Как уточняют синоптики, уровень загрязнения атмосферы в Пекине в десятки раз превышает допустимую норму, в связи с чем пожилым людям, детям и лицам, страдающим от заболеваний дыхательной системы, крайне не рекомендуется покидать помещения.

В связи со сложившейся ситуацией временно введен запрет на проведение любых дорожных работ, во избежание пожаров запрещено разводить костры.

Столичные органы по предотвращению и ликвидации чрезвычайных происшествий предписывают гражданам не находиться вблизи высоких зданий, больших рекламных щитов и вывесок, а также деревьев.

На Пекин периодически обрушиваются песчаные бури, которые приходят из пустыни Гоби и приводят к значительному загрязнению воздуха. В отдельных случаях их негативное воздействие на окружающую среду распространяется даже на Корейский полуостров.