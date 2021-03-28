Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 126 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 126,7 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, за истекшие сутки 28 марта в мире выявлено более 595 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 126 726 308 человек.. Из них 2 777 336 человек умерли, 71 768 317 человек выздоровели.