Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной вакциной

В столицу Сербии Белград съехались тысячи граждан соседних стран, которые хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Накануне власти Сербии заявили, что позволят бесплатно вакцинироваться тем лицам, которые приедут из соседних стран на этих выходных. Об этом в субботу, 27 марта, пишет Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что перед главным центром вакцинации в сербской столице образовались длинные очереди преимущественно из граждан Боснии, Черногории и Северной Македонии. По данным СМИ, некоторые иностранцы, желающие сделать прививку, приехали целыми семьями.

Как отмечает агентство, критики сербского президента Александра Вучич пытаются объяснить такой шаг власти тем, что Вучич хочет таким образом распространить влияние в регионе. Другие говорят, что в вакцины AstraZeneca, которой вакцинируют иностранцев, истекает срок годности, поэтому она должна быть использована как можно быстрее.

Сербия имеет один из самых высоких показателей прививок в Европе, главным образом благодаря большим закупкам китайской вакцины Sinopharm и российской вакцины Sputnik V. При этом в стране также используются вакцины от BioNTech / Pfizer и AstraZeneca.

По последним данным в стране более двух миллионов человек уже получили первую дозу прививки. Но в последнее время наблюдается заметное снижение интереса к вакцинации, которое официальные лица и врачи связывают с все более мощным движением тех, кто выступает против вакцинации.