В Испании проведут массовый концерт для COVID-эксперимента

В Барселоне для COVID-эксперимента проведут концерт для 5 тысяч зрителей, чтобы проверить безопасность массовых мероприятий. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Концерт организуется со специальным разрешением от органов здравоохранения. Купившие билет должны были утром появиться на быстрый антиген-тест в один из указанных пунктов.

Пропуском на концерт для них будет отрицательный результат теста, сообщение о котором приходит на мобильный телефон. Для зрителей не предполагается ограничений по дистанции, но маска будет обязательной.

На утро 27 марта все билеты были проданы. В их стоимость входили в том числе тест и маска, которую выдадут на входе.

Через несколько недель после эксперимента команда сравнит показатель заболеваемости среди зрителей и среди населения в целом, чтобы оценить уровень заболеваемости.