В Мьянме не менее 114 человек были убиты в течение субботы в 40 городах при разгоне протестов против военного переворота, сообщает издание Myanmar Now. Среди погибших есть 13-летняя девочка, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Правозащитные организации сообщают, что в предыдущие дни протестов, начавшихся после захвата власти военными в Мьянме 1 февраля, погибли 328 человек.

27 марта в Мьянме отмечалась годовщина образования вооруженных сил. Протестующие против власти военных превратили его в "день борьбы с военной диктатурой" и устроили акции протеста по всей стране.

День вооруженных сил в Мьянме отмечали в 76 раз. Праздник приурочен ко дню начала военного сопротивления Мьянмы против японского милитаризма в 1945 году.