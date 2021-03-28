https://news.day.az/world/1328856.html В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Индии выявили 62,7 тыс. заражений коронавирусом за сутки, что стало рекордом за пять месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
35,7 тыс. случаев подтвердились в штате Махараштра. В регионе действует ночной комендантский час, запрещены массовые собрания. 3,1 тыс. человек заразились в Чхаттисгархе, 2,9 тыс. в Пенджабе и 2,3 тыс. в Гуджарате. За сутки также умерли 312 человек.
Индия находится на третьем месте в мире по распространению вируса. Всего в стране заболели 11,97 млн, выздоровели 11,32 млн, погибли 161 тыс. человек.
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