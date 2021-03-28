Власти Франции в ближайшие дни оценят эффективность введенных из-за пандемии мер

Французские власти в ближайшие дни оценят эффективность действующих в стране в связи с пандемией коронавируса мер и подумают о необходимости введения новых ограничений. Об этом заявил в воскресенье президент республики Эмманюэль Макрон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие дни мы посмотрим, насколько эффективны введенные меры, и в случае необходимости примем новые ограничения. Но на данный момент никакие решения в этом вопросе не приняты", - сказал французский лидер.

Глава республики отдельно остановился на эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учреждениях, где, по данным органов здравоохранения, в последние дни наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Макрон подтвердил, что власти считают важным, чтобы, несмотря на пандемию, школы, колледжи, лицеи продолжали работать.

С 20 марта в 19 департаментах Франции действует карантин, еще более чем в десятке установлен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи с интенсивным распространением коронавируса. Населению регионов, где введен режим самоизоляции, разрешено удаляться не более чем на 10 км от места жительства. Кроме того, на всей территории страны с 19:00 до 06:00 действует комендантский час.