https://news.day.az/world/1328873.html ЕС рассчитывает произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса
ЕС рассчитывает произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса
Евросоюз планирует произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.
"Мы рассчитываем, что к 15 июля сможем произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса", - сказал Бретон в эфире телеканала LCI. По словам еврокомиссара, "это будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет".
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