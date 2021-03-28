ЕС рассчитывает произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса

Евросоюз планирует произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

"Мы рассчитываем, что к 15 июля сможем произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса", - сказал Бретон в эфире телеканала LCI. По словам еврокомиссара, "это будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет".