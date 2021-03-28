В Чехии большое число случаев повторного заражения коронавирусом

Чехия сообщает о большом числе повторного заражения коронавирусной инфекцией, пишет австрийское издание Der Standard, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Из чуть более чем 10,7 миллиона жителей страны от COVID-19 скончались более 25 тысяч человек. Таким образом, в Чехии - самая высокая в мире смертность из расчета на душу населения, составляющая сейчас почти 0,24 процента.

Но в Чехии отмечается не только крайне высокое количество заражений и умерших: в последнее время здесь резко возросло и число повторных заражений коронавирусом.

Чешский Минздрав отмечает, что на конец февраля было зарегистрировано 1,4 тысячи случаев повторного заражения. При этом, месяцем ранее было известно только 158 таких случаях.

Издание напоминает, что в новом датском исследовании, опубликованном недавно в авторитетном научном журнале Lancet, говорится, что защищенность от коронавируса после перенесенного COVID-19 составляет 80,5 процента.