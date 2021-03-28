Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области страны, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.

"Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", - сказал Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно армянскому законодательству, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Ранее он заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.