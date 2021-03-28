https://news.day.az/world/1328895.html Из-за контейнеровоза 369 судов, включая 25 нефтетанкеров, не могут пройти Суэцкий канал
Из-за контейнеровоза 369 судов, включая 25 нефтетанкеров, не могут пройти Суэцкий канал
Почти 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, не могут пройти Суэцкий канал из-за застрявшего поперек канала контейнеровоза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье глава управления этой водной магистрали Египта.
"369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал", - сказал он.
По его словам, рассматривается возможность предоставления им льгот и скидок на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.
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