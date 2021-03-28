https://news.day.az/world/1328896.html Из космоса сфотографировали заблокированный Суэцкий канал - ФОТО
Из космоса сфотографировали заблокированный Суэцкий канал - ФОТО
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на Международной космической станции, опубликовал снимки заблокированного Суэцкого канала, сделанные с борта МКС.
Фотографии он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
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