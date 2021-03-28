Из космоса сфотографировали заблокированный Суэцкий канал

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на Международной космической станции, опубликовал снимки заблокированного Суэцкого канала, сделанные с борта МКС.

Фотографии он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.