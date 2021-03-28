В Ереване проходит митинг оппозиции

Митинг оппозиционного "Движения за спасение Родины", призывающего к отставке премьера Армении Никола Пашиняна, начался в воскресенье в центре Еревана рядом со зданием парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что мы не собирались на митинги, борьба против предателя Никола Пашиняна не прекращалась ни на минуту. И это привело к тому, что человек, занимающий кресло премьера, не отмечает вместе с народом Вербное воскресенье", - сказал один из организаторов митинга Гегам Манукян. Как отмечают наблюдатели, все руководители Армении традиционно посещали церковь в дни значимых христианских праздников. Однако Пашинян 28 марта не появился на праздничной службе.

Политический кризис в Армении продолжается с конца февраля - после того, как уже бывший начальник генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки Пашиняна. Активисты оппозиционного движения несколько раз перекрывали проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении. 18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.