США намерены выстраивать отношения с Китаем

США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, - указал глава Госдепа. - В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников.