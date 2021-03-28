Boeing-737 совершил аварийную посадку в Краснодаре

Самолет Boeing-737, следующий из Москвы в Краснодар, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения из-за неисправности закрылков.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна Boeing-737, рейс 1104, сообщением Шереметьево - Краснодар. Сообщается, что произошло рассогласование механизации закрылков. Самолет приземлился, посадка прошла благополучно в 19:19", - сказал представитель пресс-службы.