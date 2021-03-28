Уролог заявил об эпидемии половой инфекции в России

В России началась эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерии Mycoplasma genitalium.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил уролог Евгений Греков.

"В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие", - заявил уролог.

Греков подчеркнул, что заражение проявляется через гонорею, выделение гноя из уретры и цистит. "Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками. Проверяйте половых партнеров, потому что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась", - посоветовал он.

В ноябре 2020-го в Минздраве объявили о повышении сексуальной активности россиян в пандемию коронавируса.