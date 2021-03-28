В Иране за сутки от коронавируса скончалось 89 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 89 человек.

Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 62 397.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 8 751 человек, и общее число инфицированных составило 1 855 674. Состояние 3 928 человек оценивается как тяжелое.