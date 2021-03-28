Германия введет радикальные меры из-за коронавируса

Коэффициент заболеваемости в Германии подскочил до 129,7. Эскперт по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах требует срочно провести очередную конференцию федерального и реиональных правительств и постановить введение радикальных ограничений, действующие на всей территории Германии. Среди прочего Лаутербах выступает за введение комендантского часа.

По мнению эксперта, страна нуждается в немедленных решительных действиях. Учитывая стремительно растущее количество заболеваний, следует принять непопулярное решение о немедленном введении жесткого карантина. "Нам следует еще раз быстро пересмотреть правила", - заявил Лаутербах в интервью "Tagesspiegel", передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Экперт подчеркивает необходимость введения комендантского часа, который должен действовать по всей стране в течение как минимум двух недель. Лаутербах подверг решительной критике запланированное многими федеральными землями введение послаблений ограничительных мер в рамках модельных проектов. Цель данной меры - протестировать при каких условиях можно было бы вводить дальнейшие шаги по выходу из карантина. "Никаких послаблений или открытий, никаких модельных проектов", - подитожил политик СДПГ.

Политик считает, что страна обязана выйти из пандемии с менее чем 100.000 умерших от коронавируса. "Достигнуть данной цели без жетского карантина будет невозможно", - считает Лаутербах. Уже "ограничение на передвижение с 20:00, сроком на две недели, принесут ощутимые результаты. Мы убедились в этом на примере Франции, Великобритании и Португалии". Чем раньше будут приняты решения, тем больше жизней будет спасено. В данный момент жертвой пандемии пали без малого 76.000 человек.