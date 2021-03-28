Более 110 тыс. человек вышли на улицы Франции

Более 110 тыс. человек, обеспокоенных проблемами глобального изменения климата Земли, в воскресенье приняли участие в акциях протеста в крупных городах Франции, несмотря на карантинные ограничения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили организаторы манифестаций, около 55 тыс. человек вышли на улицы Парижа. Участники манифестации прошли маршем от площади Оперы до площади Республики. Многие держали в руках плакаты с призывами к властям "принять амбициозный закон о защите климата", "остановить потепление", "защитить планету". По данным организаторов, среди маршировавших было много школьников, студентов и представителей молодежных объединений.

"Каждый день, который мы проживаем в бездействии, усугубляет и без того серьезные климатические проблемы", - отметила пресс-секретарь природозащитного движения "Альтернатива" Элоди Нас. Она выразила тревогу тем, что "2020 год во Франции стал самым теплым в истории метеонаблюдений". А президент Эмманюэль Макрон "за время своего нахождения на посту главы республики не принял никаких эффективных мер борьбы против климатических изменений", считает активистка.

В понедельник депутатам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции предстоит продолжить обсуждение законопроекта о защите климата. Проект был подготовлен на основе предложений Гражданского конвента по климату - многочисленной группы граждан, сформированной для консультаций с властями в октябре 2019 года. Местные объединения поборников защиты окружающей среды считают, что Франции необходимо взять на себя повышенные обязательства в области сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году.

Помимо столицы, акции прошли в воскресенье в Тулузе, Лилле, Лионе, Нанте, Руане и других крупных городах страны. По данным полиции, демонстрации во многих случаях проводились с нарушением карантинных ограничений, действующих с 20 марта в 19 департаментах Франции. Населению регионов, где введен режим самоизоляции, разрешено удаляться не более чем на 10 км от места проживания. В дневное время на улицах коммун запрещено собираться группами более шести человек.