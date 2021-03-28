В США разрабатываются "паспорта вакцинации"

Белый дом вместе с американскими компаниями работает над введением так называемых паспортов или сертификатов для жителей страны, сделавших прививку от нового коронавируса.

Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что жизнь в стране начнет возвращаться в нормальное русло уже летом. Кроме того, подчеркивает издание, растет количество компаний, настаивающих на необходимости получать от американцев доказательства сделанных прививок.

По данным The Washington Post, разработкой "паспортов вакцинации" в значительной степени занимается министерство здравоохранения и социальных служб, в том числе его отдел по информационным технологиям. Белый дом в этом месяце взял на себя роль координатора действий федеральных ведомств в данном вопросе. Как ожидается, бесплатные документы можно будет получить с помощью приложений для смартфонов, отображающих коды, подобные тем, которые находятся на посадочных талонах авиакомпаний. Американцев, не имеющих таких телефонов, обяжут распечатывать необходимый сертификат.

Из-за этого власти сталкиваются с целым рядом проблем, включая обеспечение конфиденциальности данных в области здравоохранения. Они хотят убедиться, что все соотечественники смогут получить "паспорта вакцинации". Правительство намерено разработать компьютерные системы, которые сложно будет взломать, и сертификаты, которые невозможно будет подделать. Как отмечает The Washington Post, такого рода инициатива заставит многих американцев, выступающих против вакцинации, сделать прививку.

В Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию. Однако в пресс-службе американского президента газете отказались прокомментировать эти сведения. При этом источник издания указал, что в ближайшее время об инициативе будет объявлено публично.

Ранее в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что единый для всего сообщества санитарный сертификат будет доступен для жителей Евросоюза к 15 июня. 23 марта страны ЕС поддержали предложенный ЕК проект введения цифрового сертификата вакцинации. Согласно проекту ЕК, так называемый зеленый цифровой пропуск должен объединять сразу три документа: сам сертификат вакцинации, документ о перенесенном заболевании COVID-19, в результате которого человек получил естественным путем временный иммунитет, а также свидетельство о последних тестах на коронавирус.