https://news.day.az/world/1328941.html В Колумбии произошло землетрясение
В Колумбии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в воскресенье в центральной части Колумбии.
Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, землетрясение произошло в 10:01 по местному времени (18:01 мск) в муниципалитете Паэс (центральный департамент Бояка). Очаг залегал на глубине менее 30 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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