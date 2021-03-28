В Колумбии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в воскресенье в центральной части Колумбии.

Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в 10:01 по местному времени (18:01 мск) в муниципалитете Паэс (центральный департамент Бояка). Очаг залегал на глубине менее 30 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.