В Иордании продлили комендантский час

Правительство Иордании приняло решение продлить до 15 мая карантинные ограничения из-за роста числа подданных, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Аммане госминистр по делам СМИ Сахер Дудин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, введенный властями 25 февраля комендантский час будет действовать без изменений: с 18:00 до 06:00 - для предприятий и организаций, с 19:00 до 06:00 - для населения. Сохраняется в силе всеобщий локдаун по пятницам, в выходной день.

"В соответствии с директивой короля Абдаллы II правительство уделяет охране здоровья подданных первостепенное внимание", - заявил чиновник. При этом он отметил, что ситуация в клиниках, куда поступают инфицированные коронавирусом, остается крайне сложной. "Число госпитализированных пациентов растет, и свободных мест в отделениях интенсивной терапии становится все меньше, - подчеркнул он. - Статистические данные свидетельствуют, что мы по-прежнему остаемся на опасном рубеже".

По сведениям госминистра, за сутки были выявлены 7 183 случая заражения, 82 пациента с коронавирусом умерли. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в столице Аммане и ее окрестностях - 3 196, далее следуют провинции Ирбид (1 317) и Эль-Балка (511). За сутки ПЦР-тестирование прошли 43 615 иорданцев, при этом положительный результат зафиксирован у 16,47%.

Дудин отметил, что число подданных, записавшихся с 13 января на вакцинацию, увеличилось до 840 тыс. К настоящему моменту по две прививки сделали 88 тыс. иорданцев, а по одной - 287 тыс. Для вакцинации используется препарат китайской компании Sinopharm, а также американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. 10 марта регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 589 316 человек, от инфекции излечились 485 507, а число смертельных исходов составило 6 554.