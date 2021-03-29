Наводнение в США - есть погибшие
По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнениям в регионе.
Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным департамента полиции Нэшвилла, к настоящему моменту были обнаружены тела четырех человек. "Полиция сейчас расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм", - сказал мэр города.
Мэр также добавил, что службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие районы совместно с представителями Красного Креста.
В эти выходные Национальная метеорологическая служба США опубликовала более 250 сообщений о сложных погодных условиях в разных штатах, включая 16 предупреждений о торнадо.
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