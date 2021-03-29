В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,95 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 957 093 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 153 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 31 076.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 3 208 173, еще у 29 058 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 220 109 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 37 877 236 анализов.