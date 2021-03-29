В Германии допустили появление невосприимчивой к вакцинам мутации COVID-19

Глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил, что следующая новая мутация COVID-19 может быть невосприимчива к существующим вакцинам от вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bild am Sonntag.

"Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине <...> Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново", - сказал он.

Браун подчеркнул, что такого сценария нужно избегать "любой ценой". По его словам, сейчас Германия переживает "самую острую фазу", и третья волна пандемии коронавирусной инфекции может быть хуже второй.