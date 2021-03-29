Ученые предупредили об опасности стыда из-за COVID-19

Появление у людей чувства стыда из-за заражения коронавирусом нового типа способствует замедлению борьбы с пандемией, считают ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования ученые выяснили, что из-за чувства стыда люди могут умалчивать о появляющихся симптомах заболевания. Кроме того, установлена связь между чувством стыда и игнорированием принципов социального дистанцирования.

"Наше исследование подчеркивает важность борьбы со стигматизацией COVID-19, которая может подорвать усилия властей по борьбе с пандемией", - заявил соавтор исследования доктор Джованни Травальино.

Он также призвал власти, разрабатывающие подход к пандемии, не обвинять людей в заражении инфекцией, так как это может иметь негативные последствия для общего процесса борьбы с пандемией.