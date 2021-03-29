США сохранят пошлины Трампа на товары из Китая

Торговый представитель США Кэтрин Тай в воскресенье заявила, что Вашингтон сохранит действие пошлин на китайские товары, введенные при президенте Дональде Трампе.

Кэтрин Тай согласна, что высокие таможенные пошлины могут нанести ущерб экономике, но в переговорах с Китаем Белому дому нужен "свой рычаг давления", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

США по-прежнему считают, сказала представитель, что в торговле с КНР есть "несбалансированная и несправедливая ситуация".

Как пишет Wall Street Journal, больше года действует торговая пошлина в 25 процентов на товары из КНР объемом около 250 миллиардов долларов. Китай также обязался закупать больше товаров американского производства.