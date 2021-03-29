Власти Германии нарушили конституцию страны - десятки протестующих арестованы

Берлинская полиция разогнала "юбилейную" манифестацию противников карантинных мер. Год назад граждане, выступающие против жёстких ограничений, собрались на первую подобную акцию протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этот раз арестованы десятки участников митинга, организаторам предъявлены обвинения в нарушении правил социального дистанцирования и карантина. На время шествия пришлось остановить работу пункта вакцинации, мимо которого шли собравшиеся.

В Германии манифестации против жёстких мер проходят регулярно. Правозащитники называют действия властей нарушением конституции, сотрудники наиболее пострадавших отраслей требуют компенсаций или разрешения возобновить работу.

В стране продолжают действовать относительно жёсткие ограничения. Тем не менее, на фоне растущей социальной напряжённости на минувшей неделе федеральное правительство отменило некоторые новые меры, о введении которых было объявлено ранее. Канцлер Ангела Меркель лично извинилась перед согражданами, назвав новые ограничения ошибкой.