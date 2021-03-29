Нефть может вырасти в цене из-за блокировки Суэцкого канала

Цены на нефть и газ в краткосрочной перспективе могут вырасти, однако долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такую ситуацию предсказал бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC), управляющий директор компании Branko Terzic & Associates LLC. Бранко Терзич.

Он отметил, что Суэцкий канал используется для транспортировки восьми процентов мирового объема сжиженного природного газа (СПГ).

"СПГ, который перевозится через канал, в основном катарский, и предназначен для Европы. Долгосрочное воздействие будет минимально, поскольку ожидается, что Суэцкий канал скоро будет разблокирован", - пояснил Терзич. Он добавил, что в краткосрочной перспективе ожидается возможный рост цен на нефть и газ из-за "плохих новостей", таких как сокращение спроса или предложения.

При этом эксперт исключил возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном. По его словам, контейнеровоз Ever Given перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В заключение Терзич добавил, что блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.