https://news.day.az/world/1328964.html Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.
Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.
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