В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19

Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружили не зарегистрированную ранее мутацию коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в Twitter руководитель лаборатории, известный в стране эпидемиолог Омар Шеры.

"Речь идет о мутации так называемого Spike-протеина. Это характерный протеин, проявляющийся на поверхности вируса SARS-CoV-2. Именно на противодействие ему нацелены используемые ныне вакцины", - написал Шеры.

По словам эксперта, новая мутация коронавируса не опаснее распространившейся в республике британской мутации. Кроме того, две недели назад премьер Андрей Бабиш объявил о появлении в Чехии первых пациентов с южноафриканской мутацией COVID-19.

Сейчас в десятимиллионной Чехии коронавирусом заражены 173,5 тысячи человек, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заболели 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, умерли 25,8 тысячи человек.

Режим чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничил общественную жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.

Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, благодаря некоторому улучшению эпидемиологической ситуации в стране в последние недели, кабмин может рассмотреть ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.