При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек

Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и 23 - незначительные.

Как передает передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru, об этом сообщает местный портал kumparan.

Ранее глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявлял о 20 пострадавших.

"Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены", - заявил изданию представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго.

По его словам, эвакуировано около 740 человек, они находятся в трех разных местах.