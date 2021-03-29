При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек
Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и 23 - незначительные.
Как передает передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru, об этом сообщает местный портал kumparan.
Ранее глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявлял о 20 пострадавших.
"Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены", - заявил изданию представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго.
По его словам, эвакуировано около 740 человек, они находятся в трех разных местах.
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