В Иордании до 15 мая продлили комендантский час

Правительство Иордании приняло решение продлить до 15 мая карантинные ограничения из-за роста числа подданных, заразившихся коронавирусом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Аммане госминистр по делам СМИ Сахер Дудин.

По его словам, введенный властями 25 февраля комендантский час будет действовать без изменений: с 18:00 до 06:00 - для предприятий и организаций, с 19:00 до 06:00 - для населения. Сохраняется в силе всеобщий локдаун по пятницам, в выходной день.

"В соответствии с директивой короля Абдаллы II правительство уделяет охране здоровья подданных первостепенное внимание", - заявил чиновник.

При этом он отметил, что ситуация в клиниках, куда поступают инфицированные коронавирусом, остается крайне сложной. "Число госпитализированных пациентов растет, и свободных мест в отделениях интенсивной терапии становится все меньше, - подчеркнул он. - Статистические данные свидетельствуют, что мы по-прежнему остаемся на опасном рубеже".