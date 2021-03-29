Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 в понедельник составляет $63,5 за баррель, что на $1,07 (1,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,62 (4,2%) - до $64,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,81 за баррель, что на $1,16 (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $2,41 (4,1%) - до $60,97 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI продемонстрировала третье недельное снижение подряд, опустившись примерно на 0,8%. Brent за неделю подорожала на $0,04 за баррель (менее 0,1%).

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.