https://news.day.az/world/1328997.html Чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
Чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
Чешский миллиардер Петр Келлнер оказался среди погибших в результате произошедшего в субботу крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на возглавляемую им компанию PPF.
В воскресенье агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере пяти человек в результате падения вертолета Eurocopter AS50.
Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
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