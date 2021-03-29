https://news.day.az/world/1329073.html В России число умерших от коронавируса превысило 98 тысяч человек
В России число умерших от коронавируса превысило 98 тысяч человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразился еще 8 711 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 528 543.
За последние сутки от коронавируса умерли 293 человека. Число умерших от коронавируса достигло 98 033.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре