В России число умерших от коронавируса превысило 98 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразился еще 8 711 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 528 543.

За последние сутки от коронавируса умерли 293 человека. Число умерших от коронавируса достигло 98 033.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.