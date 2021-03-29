https://news.day.az/world/1329088.html В Грузии не будут проведены досрочные парламентские выборы
В Грузии не будут проведены досрочные парламентские выборы
"Досрочные парламентские выборы не будут проведены в Грузии".
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он подчеркнул, что этот вопрос больше не обсуждается, международные организации признали досрочные парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся в октябре прошлого года, демократическими.
"В стране не будут проведены досрочные парламентские выборы. Мы закрыли эту тему. Мы слышали заявления официальных лиц Евросоюза, Госдепартамента и Сената США, БДИПЧ/ОБСЕ. Весь мир признал наши выборы и поздравил нас. О каких выборах вы говорите?" - отметил премьер-министр.
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