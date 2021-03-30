В Венесуэле собрались менять "черное золото" на вакцины

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчетов со странами-производителями вакцин. В это время дипломаты страны пытаются добиться оплаты поставок препаратов в рамках COVAX средствами с замороженных государственных счетов.

Мадуро отметил, что одобрил отправку нефти "в обмен на вакцины", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин", - сообщил политик.