ВОЗ определилась с наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19

Наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, говорится в черновике итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Отмечается, что лабораторное происхождение вируса "крайне маловероятно", сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее, 26 марта глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту экспертов в китайский Ухань для выявления происхождения новой коронавирусной инфекции полностью написан, выпустить его эксперты рассчитывают в ближайшие дни.

Эксперты ВОЗ определили четыре основные версии передачи COVID человеку

Так, перечисляя варианты происхождения коронавируса в порядке их наибольшей вероятности, в ВОЗ уточнили, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямая передача COVID-19 от летучих мышей человеку была названа вероятным сценарием, распространение коронавируса через пищевые продукты, как уточняется, возможный, однако маловероятный сценарий. А вот лабораторное происхождение CPOVID-19, как уже отмечалось ранее, крайне маловероятно.

По данным агентства, текст доклада, с которым удалось ознакомиться, как уточнил дипломат одной из стран-членов ВОЗ, является почти окончательным. В настоящее время еще неизвестно, могут ли быть внесены еще какие-либо изменения и уточнения в отчет экспертов до его публикации.

Отметим, что ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, однако в черновом варианте отчета указано, что "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".

Новый коронавирус изначально был обнаружен в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ признала ситуацию с распространением вируса пандемией. Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 120 млн человек, около 2,6 млн скончались.