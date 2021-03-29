Спутник V начнут производить в Китае

Российский фонд прямых инвестиций и компания Shenzhen Yuanxing Gene-tech договорились о производстве свыше 60 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Китае.

В РФПИ заявили, что произведенный объем позволит обеспечить свыше 30 миллионов человек. Начало производства запланировано на май, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В настоящий момент вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах, где проживают более 1,5 миллиарда человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6 процента.

Вакцина, помимо России, производится также в Индии. На прошлой неделе промышленное производство "Спутника" началось в Беларуси. В месяц планируется выпускать 500 тысяч доз вакцины.