https://news.day.az/world/1329128.html Спутник V начнут производить в Китае
Спутник V начнут производить в Китае
Российский фонд прямых инвестиций и компания Shenzhen Yuanxing Gene-tech договорились о производстве свыше 60 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Китае.
В РФПИ заявили, что произведенный объем позволит обеспечить свыше 30 миллионов человек. Начало производства запланировано на май, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В настоящий момент вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах, где проживают более 1,5 миллиарда человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6 процента.
Вакцина, помимо России, производится также в Индии. На прошлой неделе промышленное производство "Спутника" началось в Беларуси. В месяц планируется выпускать 500 тысяч доз вакцины.
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