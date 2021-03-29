Гинцбург предупредил о распространении ковида среди животных

Патогенный потенциал коронавируса еще не реализован, следующим этапом пандемии станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, передает Day.Az.

Он сказал, что вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать, поэтому "надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем".

"Когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается", - добавил он.

Также он сообщил, что Россия способна масштабировать производство вакцины "Спутник V" для того, чтобы обеспечить ею весь мир. По словам Гинцбурга, в настоящий момент центр хочет поставить вакцину еще в 50 государств.

Он подчеркнул, что на данный момент есть всесторонние данные, подтверждающие качество и безопасность вакцины, "и этих данных сейчас так много, что сомневаться в них уже никому не придет в голову".