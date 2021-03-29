Люди начали штурмовать лестницами стену на границе Мексики и США

На границе Мексики и США люди стали перебираться через стены с помощью лестницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видеозапись с места событий была опубликована в Telegram-канале Police frequency.

На кадрах видно, как компания людей прислонила к стене длинную лестницу. Двое мужчин стали взбираться по ней, пока их приятели поддерживали лестницу.

Обещание строительства стены на южной границе США являлось одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Трампа, которое вызвало наибольшее противостояние со стороны демократов.

Ранее подземный туннель обнаружили на границе Мексики и США.