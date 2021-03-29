https://news.day.az/world/1329162.html Крыши в воздух: мощный торнадо накрыл город в Индонезии - ВИДЕО
Крыши в воздух: мощный торнадо накрыл город в Индонезии - ВИДЕО
Мощный торнадо накрыл индонезийский город Бандунг. Судя по кадрам в соцсетях, стихия сметала практически все на своем пути, срывая крыши с домов и поднимая их в воздух.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что после буйства стихии оказались полностью разрушены некоторые постройки.
Информации о пострадавших и возможных жертвах торнадо на данный момент нет.
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