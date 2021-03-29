Крыши в воздух: мощный торнадо накрыл город в Индонезии

Мощный торнадо накрыл индонезийский город Бандунг. Судя по кадрам в соцсетях, стихия сметала практически все на своем пути, срывая крыши с домов и поднимая их в воздух.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что после буйства стихии оказались полностью разрушены некоторые постройки.

Информации о пострадавших и возможных жертвах торнадо на данный момент нет.