В Амстердаме против протестующих применили водометы

Полиция Амстердама решила применить водометы, чтобы разогнать протестующих на демонстрации против коронавирусных ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает мэрия города.

Всего на Музейной площади в столице Нидерландов собралось более тысячи человек.

Силовики начали использовать спецсредства после того, как демонстранты проигнорировали призывы разойтись.

Стоит отметить, что это далеко не первое применение водометов против протестующих в Нидерландах. Ранее в Гааге полиция также решила использовать спецсредства для разгона толпы.

Демонстрации против ограничительных мер правительства по коронавирусу проходят в Нидерландах уже на протяжении нескольких выходных подряд.

Власти страны 23 января для недопущения распространения инфекции решили ввести комендантский час в Нидерландах, который действует с 21:00 до 04:30. За его нарушение установлен штраф в размере 95 евро.

Такая инициатива властей не пришлась по нраву голландцам, поэтому по всей стране вспыхнули массовые акции проста.

Позже правительство продлило комендантский час до 31 марта.